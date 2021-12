Confira os indicados ao prêmio de melhores do Baianão

Foram divulgados os indicados à premiação do Troféu Armando Oliveira, realizado pela Federação Baiana de Futebol (FBF), que elegerá os melhores profissionais do Campeonato Baiano de 2015. A cerimônia ocorre nesta terça-feira, 5, às 19h, no Clube Espanhol, bairro de Ondina, em Salvador, quando será apresentada a seleção do Estadual.

Entre os nomes, estão jogadores e membros da comissão técnica de sete dos doze clubes que disputaram a primeira divisão do Baianão. São eles Bahia, Bahia de Feira, Colo Colo, Jacuipense, Juazeirense, Vitória e Vitória da Conquista. O tricolor bicampeão da competição, tem dez nomes concorrendo ao prêmio em sete categorias [confira lista dos indicados abaixo].

Participam da comissão de votação membros da Associação Bahiana dos Cronistas Desportivos (ABCD-BA) e outros integrantes da imprensa baiana. Antes disso, às 18h, a "musa" do Campeonato Baiano vai ser eleita.

A seleção será escolhida no sistema 4-4-2. Ou seja, dois zagueiros e dois laterais (esquerdo e direito); dois volantes e dois meias; e dois atacantes. Além disso, os melhores técnico e preparador físico e, nas categorias especiais, o craque e o jogador revelação, também vão ser definidos.

