Confira os adversários dos times baianos na Copa Nordeste

Foi definido na quinta-feira, 18, em Recife, os grupos da Copa do Nordeste 2015. Bahia, Vitória e Serrano são os três representantes do Estado no torneio. Segundo o calendário divulgado pela CBF, a competição será disputada em 12 datas, entre 4 de fevereiro a 29 de abril. O campeão levará um prêmio de R$ 1 milhão além da vaga na Copa Sul-Americana.

Grupo A

Serrano

Confiança - SE

América - RN

Vitória

Grupo B

Socorrense - SE

Coruripe - AL

Sampaio Corrêa - MA

Sport - PE

Grupo C

Piauí - PI

Moto Club - MA

Salgueiro-PE

Náutico - PE

Grupo D

River - PI

Botafogo - PB

Fortaleza - CE

Ceará - CE

Grupo E

Globo- RN

Campinense - PB

CRB - AL

Bahia

adblock ativo