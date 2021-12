Confira o caminho dos baianos na 1ª fase do Nordestão 2015

Embora ainda sem o desmembramento dos horários, a CBF divulgou nesta quinta-feira, 16, a tabela da primeira fase da Copa do Nordeste de 2015. E a primeira rodada será relativamente tranquila para os três representantes do Estado.

No dia 4 de fevereiro, Bahia e Serrano vão debutar em casa, diante de, respectivamente, Campinense e América-RN. Já o Vitória vai à vizinha Aracaju para encarar o Confiança.

Assim como a inaugural, as demais cinco rodadas desta primeira etapa também vão ser realizadas às quartas-feiras. Os finais de semana ficarão reservados para os campeonatos estaduais, disputados em paralelo.

O Vitória terá seu primeiro jogo em casa na segunda rodada. Será também o primeiro confronto baiano da competição. No dia 11 de fevereiro, recebe o Serrano, no Barradão. Neste mesmo dia, o Bahia vai a Maceió pegar o CRB (confira todos os jogos dos clubes baianos na tabela ao lado).

Regulamento

A Copa do Nordeste 2015 terá 20 times divididos em cinco chaves. Eles jogarão entre si, dentro da chave, em turnos de ida e volta. Vitória e Serrano compõem o Grupo A ao lado de Confiança-SE e América-RN.

Já o Bahia está no Grupo E, com o Globo-RN, Campinense-PB e CRB-AL. O Tricolor e o Rubro-Negro foram cabeças de chave no sorteio.

Ao final da primeira fase, no dia 18 de março, o campeão de cada chave e os três melhores segundos colocados avançam para as quartas de final.

A partir dali, o tradicional sistema de mata-mata com partidas de ida e volta definirá o campeão. Os clubes de melhor campanha na fase de classificação só levam adiante a teórica vantagem de sediar a segunda partida do mata-mata.

Em caso de empate na soma dos dois jogos, classifica-se à fase seguinte a equipe que fizer mais gols na casa do adversário. Se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis. A finalíssima da Copa do Nordeste está marcada para 29 de abril.

