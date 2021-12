Confira entrevista exclusiva com o criador do cooper

De tão popular, pouca gente imagina que pode conhecer o criador do cooper. Aos 85 anos, o médico americano Kenneth H. Cooper estará na Bahia, nesta quarta-feira, 28, para ministrar a palestra Exercícios e Qualidade de Vida. O evento, que não é restrito ao público da área médica, será realizado no Hotel Fiesta, na Pituba, às 19 horas.

Confira entrevista exclusiva para o Jornal A TARDE:

Pergunta: Mudaria algo no método criado pelo senhor? Como o senhor adaptou a sua técnica com o passar do tempo para fazer com que ela continue funcionando nos dias atuais.

Talvez. A medicina é extremamente dinâmica e os resultados de novos estudos e o acompanhamento daquelas pessoas que utilizaram nosso método ao longo dos anos podem nos trazer novos dados para aprimorar as condutas médicas. A adaptação ocorreu com a introdução de exercícios de resistência muscular e o uso de algumas substâncias diretamente envolvidas na saúde cardiovascular e do sistema musculoesquelético como o ômega 3 e a Vitamina D.

Pergunta: Ao contrário da época que lançou o método, quando teve que vencer a desconfiança das pessoas, como avalia hoje a mudança de concepção das pessoas com relação a medicina preventiva?

A medicina preventiva é a mais barata das formas de intervenção para a melhora da saúde das pessoas. Vivemos em uma época de medicalização tornando os custos com a saúde muito altos não somente nos Estados Unidos mas também em países como o Brasil. Exercícios, boa alimentação e horas de sono suficientes são um tripé para que adoeçamos menos e possamos prolongar não só a nossa vida cronológica mas também sua qualidade.

Pergunta: No Brasil, seu método de condicionamento físico foi mais popular nos anos 70, mas ate hoje as pessoas usam o termo cooper para a prática de corrida. Isso ainda é o que as pessoas mais lembram, e o senhor gosta de ser lembrado dessa forma?

Certamente que sim embora eu ache que não mereça tanto. Fiquei muito surpreso e contente quando em 2010 em Curitiba e este ano em São Paulo encontrei parques onde as pistas de corrida levavam o meu nome. Fiz inclusive fotos para mostrar às pessoas no meu centro de treinamento em Dallas. Acho que nenhum outro país do mundo me honrou desta forma.



Pergunta: O desempenho da seleção brasileira na copa de 70 ainda é muito presente na sua carreira ?

Sim. Mas o principal astro daquela seleção não foi o meu método e sim o desempenho de Pelé e a grande confiança demonstrada pelo preparador físico daquela equipe, Cláudio Coutinho, que acreditou na melhora do desempenho esportivo a partir de uma melhora no condicionamento aeróbico.

Pergunta: O que ainda precisa mudar com relação ao pensamento das pessoas com relação a medicina preventiva ?

Falando especificamente de exercícios, todos devem reservar um tempo em suas rotinas diárias para se exercitar. Manter-se fisicamente ativo é tão importante quando se alimentar. É essencial ao corpo e nossa anatomia evoluiu ao longo da formação da espécie para realizar movimento.

Pergunta: Além do exercício físico, quais são os aliados desse tipo de medicina?

Sem dúvida a alimentação equilibrada com a quantidade necessária de nutrientes e horas de sono reparadoras.

Pergunta: Quais são as dicas para um bom condicionamento aeróbico para pessoas que não são atletas?

R - Caminhar é uma atividade natural da espécie humana. Poucas pessoas têm doenças que a impeçam de fazer isso. É importante "escutar o corpo" e ficar atento a qualquer sinal e sintoma de um possível problema médico. Se você conseguir percorrer 1.600m em 17 minutos tem de 84% a 86% de chances de viver até os 90 anos.



Pergunta: Existe alguma prática ou regularidade de determinados exercícios para se manter saudável?

Sim. Caminhe de 30 a 60 minutos de 4 a 5 vezes por semana. Em pouco tempo é possível notar a melhora em vários aspectos da vida incluindo os níveis de ansiedade e depressão.

Pergunta: Qual a importância de se exercitar regularmente, e o que uma pessoa deve saber com relação aos limites da prática e o que esperar de resultados?

Devemos ser realistas. A genética é muito importante quando falamos de resultados e limites relativos ao exercício. Mesmo que alguém não perceba alterações externas, coração, músculos e ossos serão fortalecidos com exercícios regulares. E como disse antes, ao sinal de algum problema é importante procurar um médico.



Pergunta: O senhor acredita que ainda se vive uma epidemia de sedentarismo? Esse processo tem um marco e uma explicação?

Sim, mas já tivemos resultados bastante significativos. Nos Estados Unidos, no final da década de 1960 menos de 24% dos adultos se exercitavam regularmente. Em 1984 o número aumentou para 59%. Houve uma pequena queda na década de 1990 e posteriormente explodiu a epidemia de obesidade entre os americanos. Então, ainda há muito para ser feito. Certamente que as "facilidades" da vida moderna contribuíram para este fato pois a cada dia nos movimentamos menos. Antes da revolução da internet tínhamos de ir até o correio para mandar uma carta para algum parente distante. Hoje passamos horas em frente ao computador ou com os smartphones enviando mensagens em tempo real.

Pergunta: No que consiste o trabalho realizado na cooper clinic?

Basicamente em dois pontos: pesquisas com os dados que vimos acumulando desde 1970 e a utilização destes resultados para avaliar e prescrever exercícios além de nutrientes para cada necessidade de cada paciente.

Pergunta: O senhor esteve no Brasil. Qual a sua opinião sobre os brasileiros com relação ao cuidado com a saúde?

Fico muito grato pelos brasileiros estarem ainda hoje utilizando minhas recomendações, fazendo o seu "Cooper". Após mais de 20 viagens a este país percebo que as pessoas dão uma importância cada vez maior ao exercício físico como uma forma saudável e melhorar suas vidas, em todos os sentidos.



Pergunta: O senhor continua com a mesma postura de não pensar em aposentadoria? O que poderia listar de vantagens em permanecer em atividade?

O trabalho é o melhor exercício mental que existe. Se posso manter a mente e o corpo em "movimento" continuarei com meu trabalho.

