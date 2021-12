Confira dicas para manter os exercícios físicos durante a quarentena

O isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus readequou o estilo de vida da maioria das famílias soteropolitanas. Com a ordem da Prefeitura de Salvador para fechar todas as academias da cidade, a época de quarentena pode se tornar um terror para quem sente a necessidade de se exercitar. Pensando nisso, o Portal A TARDE te ajuda a manter a saúde e passar os tempos de confinamento com atividades simples e possíveis de fazer em casa (vídeo abaixo).

As dicas de exercícios são do professor de Educação Física, Dalmar Alcântara. O profissional afirma que há várias maneiras de manter o corpo ativo dentro de casa.

“Tem várias maneiras de se exercitar em casa, seja ela fazendo tarefas do dia a dia, sem o desgaste enérgico grande, ou com exercícios. No período de quarentena a gente só ingere calorias e o ideal é que desgaste isso também, então precisa de uma atividade mais intensa. Claro que de acordo com a especificidade de cada aluno”, explica Dalmar.

Nas dicas para os tipos de exercícios você poderá escolher atividades mais leves e descontraídas ou, caso seja de preferência, trabalhar com mais intensidade. "Há modalidades de dança, colocar um vídeo no YouTube e dançar um FitDance, uma zumba. Alongamentos e ioga, e tem também os exercícios com o peso do corpo”, diz o professor, orientando a busca por um profissional de educação física habilitado, que irá prescrever o treino que melhor se adeque a cada perfil de aluno.

Pré-treino

Todo treino começa bem antes da atividade em si. Os chamados pré-treinos são peças importantes para melhorar a qualidade dos seus exercícios. O primeiro ponto é dormir bem. Uma boa noite de sono ajuda a descansar os hormônios, além de preparar o corpo para as atividades mais intensas.

Logo em seguida, é muito importante a ingestão de água. Se hidratar ajuda a recuperar toda a água que perdemos através do suor durante os treinos. O ideal é que quatro horas antes do treino você beba 600 ml de água, e dez a quinze minutos antes beba 350 ml, indica o especialista.

Ter uma alimentação balanceada também é um dos pontos importantes para manter a qualidade na saúde. “Comer de tudo um pouco, e equilibrar o carboidrato, que dá energia pro músculo, a proteína, que aumenta a performance e ajuda na recuperação muscular e a gordura, que é importante para manter atividades de longa e média duração", indica Dalmar, que lembra, inclusive, sobre a importância de se alimentar pelos menos duas horas antes de iniciar o treino.

Academia virtual

Durante o período de quarentena o professor Dalmar mantêm contato direto com seus alunos e os orienta através das mídias sociais. As lives e os vídeos enviados através do Whatsapp se tornaram ferramentas fundamentais para o trabalho do profissional neste período que as pessoas estão restringidas de sair de casa.

"É uma iniciativa diferente. Estamos acostumados com as aulas presenciais, mas as mídias sociais têm sido ferramentas muito importantes, principalmente com o problema da Covid-19, para manter o contato direto com os alunos. Fazemos lives, passo treinos específicos e conseguimos manter o nível de qualidade através das mídias sociais".

Para os interessados em manter a saúde corporal, o professor Dalmar Alcântara mantém atividades online semanais através das lives no Instagram. Acesse os perfis @dalmalcantara e @ligadostreinadores, confira todas as nossas dicas, tenham um bom treino e não esqueçam, lavem as mãos.

Confira abaixo algumas opções para seu treino:

Filipe Ribeiro* Confira dicas para manter os exercícios físicos durante a quarentena

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

adblock ativo