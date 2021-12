Confira agenda esportiva deste fim de semana

Nesse final de semana vários eventos irão agitar o mundo esportivo na Bahia. O Portal A TARDE preparou para você uma lista com diversos eventos no estado, em variadas modalidades que irão ocorrer no sabado, 3 e no domingo, 4.

| Atletismo |

No domingo, às 7h, começa a Meia Maratona Farol a Farol, que terá largada na Barra, em Salvador, com destino ao bairro de Itapuã. Competirão na Farol a Farol 3.000 pessoas. Estão inscritas 2.300 na prova de 21 km. Outros 400 participarão do percursos de 10 km, e 300 correrão o trecho de 5 km.

Também no domingo, será realizada a 5ª Etapa Campeonato Baiano CAIXA de Atletismo Adulto, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, a partir do início da tarde [veja os horários].

| Ciclismo |

O Passeio Ciclístico do SEST SENAT - Etapa Salvador será realizado no domingo, com largada às 8h30. A saída e a chegada do passeio ciclístico acontecerá no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na 1ª Av. ao lado da Assembleia Legislativa da Bahia.

No sábado e no domingo, será realizada a final da Copa Mosso de MTB X CM, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador). De acordo com a Federação Baiana de Atletismo (FBC), a prova será realizada na Pedreira do Rio Branco, onde está localizada uma das melhores trilhas para a prática do Mountain Bike na Bahia. Com um percurso de aproximadamente 43km, tem vários singles track e estradões, num percurso bem técnico. A prova vale pontos pelo Campeonato Baiano da categoria e pontos pelo Ranking Nacional.

| Handebol |

No sábado, serão realizados dois confrontos que fecham a fase de classificação da categoria júnior masculino. A Federação Baiana de Handebol (FBHb) informou que haverá as disputas entre FHANC x Clube Olímpico, às 16h, e, CHbI x A. D. UFBA, às 17h30, no Ginásio de Esportes do Instituto Federal da Bahia (Ifba).

Já no domingo, as disputam também no júnior masculino, FHANC x Clube Olímpico, fazem a primeira semifinal, às 9h. Em seguida, às 10h30, será realizada a segunda final entre CHbI x A.D. ISBA/E.C. Vitória /FSBA. Às 12h, FHANC x CHbI, se enfrentam pela final do juvenil feminino. Todos os jogos do domingo serão realizados também no Ginásio de Esportes do Ifba.

| Futsal |

Neste final de semana, será realizada mais uma rodada do Campeonato Baiano de Futsal. No sábado, jogam na categoria adulto, Seleção de Lauro de Freitas x Fúria Futsal, às 18h, no Ginásio Municipal de Esportes, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). No domingo, às 9h, se enfrentam no Municipal de Esportes de Madre de Deus, nas categorias Sub-13 e Sub-15, Madre de Deus x Sindicato dos Bancários.

| Futebol |

Neste fim de semana será disputada a 7ª rodada do Campeonato Baiano nas categorias Infantil e juvenil. No sábado, pelo infantil, Atlético x Ypiranga, se enfrentam no estádio Antônio Carneiro, às 9h, em Alagoinhas. Às 13h30 jogam Catuense x Bahia, também no Antônio Carneiro. No mesmo horário se enfrentam Redenção x Jacobina no Cândido Soares, ABB x Salvador, no Sesi/Simões Filho e Astro x São Francisco, na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana. No domingo, em jogo isolado se enfrentam Vitória x Leônico, às 9h, no CT/Manoel Tanajura.

Já pelo juvenil, no sábado, também haverá jogo isolado entre Atlético x Ypiranga, no estádio Antônio Carneiro, às 10h30, em Alagoinhas. Às 15h, jogam Catuense x Bahia, também no Antônio Carneiro. No mesmo horário, se enfrentam Redenção x Jacobina, no Cândido Soares, ABB x Salvador, no Sesi/Simões Filho e Astro x São Francisco, na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana. No domingo, em jogo isolado, se enfrentam Vitória x Leônico, às 10h30, no CT/Manoel Tanajura.

Outras competições que prometem mexer com o fim de semana esportivo, são as copas do Caju e da Mandioca. As duas competições com rodada no sábado e no domingo são realizadas com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado (Sudesb). Divididas em três grupos, as duas copas de futebol reúnem, individualmente, 11 equipes de 11 municípios. Confira, a seguir, todos os jogos da rodada deste fim de semana das duas competições.

Copa da Mandioca:

Sábado

- Coração de Maria x Pedrão, às 9h, em Coração de Maria;

- Terra Nova x Santo Amaro, às 15h, em Terra Nova;

- Teodoro Sampaio x Amélia Rodrigues, às 15h, em Teodoro Sampaio;

- Água Fria x Ouriçangas, às 15, em Água Fria.

Domingo

- Irará x Conceição do Jacuípe, às 9h, em Irará.

Copa do Caju:

Sábado (Todos os jogos às 15h):

- Quijingue x Euclides da Cunha, em Quinjigue;

- Ribeira do Pombal x Banzaê, em Ribeira do Pombal;

- Nova Soure x Itapicuru, em Nova Soure;

- Cipó x Inhambupe, em Cipó;

- Novo Triunfo x Cícero Dantas, em Novo Triunfo.

O fim de semana também será movimentado no Campeonato Baiano Intermunicipal. Veja a seguir todos os jogos da rodada no domingo, todos às 15h.

Rodada:

- Araçás x Euclides da Cunha, em Araçás;

- Remanso x Itaberaba, em Remanso;

- Crisópolis x Santo Amaro, em Crisópolis;

- Cachoeira x Conceição do Coité, em Cachoeira;

- Santo Antônio de Jesus x Sapeaçu, em Santo Antônio de Jesus;

- Cruz das Almas x Valença, em Cruz das Almas;

- Ubaitaba x Ibirataia, em Ubaitaba;

- Itagibá x Uruçuca, em Itagibá;

- Coarací x Ibicaraí, em Coarací;

- Buerarema x Itororó, em Buerarema;

- Porto Seguro x Eunápolis, em Porto Seguro;

- Luís Eduardo Magalhães x Itamarajú, em Luís Eduardo Magalhães;

- Itabela x Feira de Santana, em Itabela;

- Salinas da Margarida x Catu, em Salinas da Margarida;

- Nazaré x Itapetinga, em Nazaré;

- Lauro de Freitas x Brumado, em Lauro de Freitas.

