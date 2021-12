Confira a programação da semana da dupla Ba-Vi

Mais uma semana de trabalho se inicia para Bahia e Vitória. Livre de rebaixamento, o Leão encerra sua participação no Campeonato Brasileiro Série B de 2019 neste sábado, 30. Com quatro rodadas para o fim da Série A, Bahia ainda tenta retomar o caminho dos triunfos, já que a última vez que venceu foi há mais de um mês, contra o Grêmio, por 1 a 0, fora de casa, no dia 16 de outubro.

A programação para o Bahia mira os confrontos contra Atlético Mineiro, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 27, às 21h, e CSA, fora de casa, no domingo, 1º, às 18h. Apesar de serem pequenas as chances de classificação para a Libertadores através do G-8 do Brasileirão - vaga aberta pelo título do Flamengo na Libertadores -, o Bahia segue com a possibilidade matemática de ultrapassar o Corinthians, atual 8º colocado, garantindo vaga na pré-Libertadores.

Segunda-feira, 25 - Retorno para Salvador

Terça-feira, 26 - 15h: Treino no Fazendão

Quarta-feira, 27 - 21h: Bahia x Atlético Mineiro - Fonte Nova (35ª rodada)

Quinta-feira, 28 - 15h: Treino no Fazendão

Sexta-feira, 29 - 15h: Treino no Fazendão

Sábado, 30 - 9h: Treino no Fazendão

Domingo, 1º - 18h: CSA x Bahia - Rei Pelé (36ª rodada)

Mais leve após garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai para a última rodada sem o peso que teve durante toda a competição. O Leão faz o último jogo ao lado do seu torcedor no sábado, 30, quando recebe o Coritiba às 16h30.

Segunda-feira, 25 - 8h: Reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino; Tarde: Repouso

Terça-feira, 26 - 8h: Apresentação no CT Manoel Pontes Tanajura; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino; Noite: Repouso

Quarta-feira, 27 - 8h: Apresentação no CT Manoel Pontes Tanajura; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino; Tarde: Repouso

Quinta-feira, 28 - 8h: Apresentação no CT Manoel Pontes Tanajura; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino; Tarde: Repouso

Sexta-feira, 29 - 8h: Apresentação no CT Manoel Pontes Tanajura; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino; Noite: Repouso

Sábado, 30 - Manhã: Repouso; 16h30: Jogo com o Coritiba no Estádio Manoel Barradas (38ª rodada)

Domingo, 1 - Manhã: Repouso; Tarde: Repouso

*As programações estão sujeitas a alterações

