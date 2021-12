Confira a programação da semana da dupla Ba-Vi

Com sentimentos distintos da torcida após as rodadas 28 e 31 do Campeonato Brasileiro Série A e B, respectivamente, Bahia e Vitória iniciam mais um semana de preparação para a reta final das competições. O Vitória encontrou o caminho do triunfo diante da Ponte Preta, com gol de Jordy nos acréscimos do 2º tempo. Já o Tricolor jogou mal e voltou a perder dentro de casa, desta vez, por 3 a 2 para o Internacional.

O Bahia terá mais uma maratona fora de casa. O Tricolor inicia a semana treinando no Fazendão, mas em curto espaço de tempo, viaja para enfrentar o Santos, na quinta-feira, 31, na Vila Belmiro, e logo após a partida, embarca para Minas Gerais, para jogar contra o Cruzeiro, no domingo, 3, no Mineirão.

Segunda-feira, 28 - 15h: Treino no Fazendão

Terça-feira, 29 - 15h: Treino no Fazendão

Quarta-feira, 30 - 09h: Treino no Fazendão - Embarque para São Paulo

Quinta-feira, 31 - 19h15: Santos x Bahia - Vila Belmiro

Sexta-feira, 1 - Embarque para Belo Horizonte

Sábado, 2 - 11h: Treino no CT do Atlético Mineiro

Domingo, 3 - 19h: Cruzeiro x Bahia - Mineirão

O Vitória terá uma semana mais tranquila em relação ao rival baiano. O Rubro-Negro se reapresenta nesta segunda-feira, 28, e segue com revisões médicas e treinamentos na Toca do Leão em preparação para o próximo confronto, que só acontece no sábado, 2, diante do Figueirense, no Barradão, às 16h30.

Segunda-feira, 28 - 8h: Apresentação para os atletas que ficaram em Salvador; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura; 14h35: Desembarque previsto em Salvador da delegação procedente de Campinas (SP)

Terça-feira, 29 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura; Tarde: Repouso

Quarta-feira, 30 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura; Tarde: Repouso

Quinta-feira, 31 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura; Tarde: Repouso

Sexta-feira, 1 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura, e início de concentração na Chácara Vidigal Guimarães; Tarde: Repouso

Sábado, 2 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura para os atletas que não forem relacionados para o jogo; 16h30: Jogo com o Figueirense

Domingo, 3 - 8h: Apresentação; 8h15: Revisão médica; 9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura; Tarde: Repouso

*As programações são sujeitas a alterações

