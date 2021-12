Confira a classificação do Campeonato Baiano após a 11ª rodada

Após a décima primeira rodada, disputada neste domingo, 26, o Bahia chegou aos 26 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Baiano 2012.

Se a primeira fase do Baianão terminasse neste momento, o tricolor da capital, juntamente com o segundo (Bahia de Feira), o terceiro (Vitória da Conquista) e o quarto (Vitória) colocados, estaria classificado para as semi-finais do torneio.

O décimo primeiro e a décimo segundo colocados, que são atualmente o Juazeiro e o Itabuna, respectivamente, seriam os rebaixados para a segunda divisão do Estadual.

Confira a tabela de classificação do Baianão 2012:

adblock ativo