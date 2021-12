Confira a agenda do esporte amador para este fim de semana

O fim de semana está recheado de programações esportivas para todos os gostos em Salvador e na Bahia. Confira abaixo a agenda do esporte amador e divirta-se:

Supercopa de Futsal Interdistrital

Neste sábado, 7, às 19h, será realizada da Supercopa de Futsal Interdistrital, na quadra de esportes do Camaçari de Dentro, em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro. Realizada desde 2003, a competição envolve mais de 400 atletas. A entrada é gratuita. Para este ano, o torneio conta com 16 equipes masculinas. Ao todo, serão 32 jogos, distribuídos em 13 rodadas. A primeira partida será com o confronto entre os times Profis x Guarani, às 19h. Em seguida, duelam PET X Santa Cruz, às 20h, e Nova Geração x Bola Cheia, às 21h. A final da Supercopa está prevista para o dia 2 de maio.

O torneio conta com 16 equipes masculinas | Foto: Divulgação

CBSurf Júnior Tour 2020

O Circuito Brasileiro de Surf Junior, o CBSurf Júnior Tour 2020, será aberto neste sábado e segue até domingo, 8, no município de Itacaré, no sul da Bahia. A competição, que este ano integra a programação do projeto Verão Costa a Costa, será disputada por 140 surfistas, de 12 estados, nas categorias sub-18, sub-16 e sub-14, masculino e feminino. O torneio será disputado na praia da Tiririca, com disputas sendo realizada no sábado, das 7h às 17h, e no domingo, das 8h às 17h. Quem quiser acompanhar da areia as manobras dos surfistas no mar, a entrada é gratuita.

A competição terá a participação de cerca de 120 atletas | Foto: Divulgação | FBSurf

Torneio de Canoagem

Neste sábado e domingo, das 8h às 17h, será realizado o torneio de canoagem na praia da Coroinha, em Itacaré, no sul da Bahia. O evento, que é gratuito, faz parte da 4ª etapa do projeto Verão Costa a Costa. Organizada pela Associação Cacaueira de Canoagem, a competição terá a participação de cerca de 120 atletas. Além dos competidores, 30 dirigentes também estarão no evento. Em uma prova de 200 metros, os atletas vão competir no estilo velocidade, nas modalidades: cadete (15 e 16 anos), júnior (17 e 18 anos) e sênior (de 19 a 34 anos).

O evento ocorre na praia da Coroinha | Foto: Divulgação

1ª Etapa da Copa Bahia de Motocross

Os amantes da velocidade sobre duas rodas poderão curtir, neste fim de semana, em Camaçari, performances arrojadas, com muitas manobras radicais na 1ª Etapa da Copa Bahia de Motocross. O evento será realizado na Pista Municipal de Motocross, localizada em frente ao Estádio Fernando Ferreira Lopes, no bairro Verdes Horizontes. No sábado, das 13h às 17h, ocorrerm os treinos oficiais. Já no domingo será realizada a prova, que contará com percurso de mil metros, com obstáculos intercalados.

Camaçari sedia a 1ª Etapa da Copa Bahia de Motocross || Divulgação

1ª etapa do Campeonato Baiano de Bicicross 2020

A largada será dada neste domingo para a 1ª etapa do Campeonato Baiano de Bicicross 2020. O evento ocorre a partir das 9h e será realizada na pista municipal Edmundo Araújo, no bairro Morada das Árvores, em Feira de Santana. A competição terá a participação de, aproximadamente, 100 atletas de cidades como: Camaçari, Pojuca, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Itaberaba, Barrocas, Salvador e Feira de Santana.

A competição terá a participação de cerca de 100 atletas | Foto: Divulgação

Copa da Integração e Copa de Seleções

A Copa Integração chega as quartas de finais neste sábado, em Camaçari. O primeiro será entre as equipes Esperança x Águia Negra, às 14h30. Logo em seguida, se enfrentam Barra do Pojuca x Arembepe, às 16h30. No domingo, 8, duelam Satélite X Millenium, às 8h30, e Paraíso x Acajutiba, às 10h30. Todos os jogos serão realizados no estádio Fernando Ferreira Lopes, no bairro Verdes Horizontes. Ainda no domingo, mas pela Copa de Seleções, será a vez das equipes Buris de Abrantes e Catu de Abrantes se enfrentarem no campo Estiva de Buris, às 9h30.

Estádio Fernando Ferreira Lopes | Foto: Divulgação

40ª Corrida do Itaigara

A XLI Corrida do Itaigara 2020 será realizada neste domingo. A prova é válida como a primeira etapa do circuito de corridas da Associação dos Veteranos de Atletismo da Bahia (Avab) e abre oficialmente o ranking anual. Serão 8 km de percurso. A largada acontece em frente ao Parque da Cidade, na rua Rubens Gueli, próximo ao Empresarial Itaigara. As provas ocorrem nas categorias feminino e masculino (juvenil 18 e 19; adulta 20, 25, 30, 35; master 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 acima e 80 acima).

Serão 8 km de percurso pelas ruas do bairro e adjacências | Foto: Divulgação

Corrida TPM - Trecho Para Mulheres

A 5ª edição da TPM - Trecho Para Mulheres, corrida de rua feminina, será realizada neste sábado, 8, em Feira de Santana. Com largada às 17h, o percurso contemplará a Av. Noide Cerqueira, nas modalidades de 5 km e 10 km e caminhada 2 km. A duração da prova está prevista para 2h. São cinco categorias na prova de 5 km e 10 km: sub 29 (30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e acima de 60); categoria especial (cadeirante: cadeira tradicional e cadeira Especial triciclo); e necessidades especiais (intelectual, visual - obrigatório guia -, amputados de membros superiores).

A duração da prova está prevista para 2 horas | Foto: Acorda Cidade | Divulgação

