Confederação muda de nome e 'luta' passa a chamar 'wrestling'

Depois de ser excluída do programa dos Jogos Olímpicos, a chamada "luta associada" precisou iniciar um processo de modernização para ser novamente escolhida como modalidade olímpica. Uma dessas mudanças diz respeito ao nome do esporte, que deixa de ser derivado do francês (luttes associées) para utilizar a nomenclatura norte-americana (wrestling).

Desde setembro do ano passado, a federação internacional já estava utilizando o novo nome (FIW), em substituição àquela nomenclatura (FILA), em francês, pela qual foi conhecida desde sua criação, em 1912.

Nesta segunda-feira, a confederação brasileira também iniciou o processo de transição. A antiga Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) agora é chamada Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). O lançamento da nova identidade visual aconteceu durante competição amistosa contra Cuba, em Duque de Caxias (RJ).

"Esta é a oportunidade perfeita para começarmos a acostumar o público com o novo nome de nossa entidade, em conformidade com a federação internacional. espero que essa transição ocorra de forma suave", disse o presidente da CBW, Pedro Gama Filho.

O termo 'wrestling' é usualmente utilizado, no Brasil, na cobertura de MMA (Artes Marciais Mistas), por ser de mais fácil identificação entre as demais artes marciais. 'Wrestling', entretanto, também é como é chamada, no mundo todo, a modalidade tratada no Brasil como "luta livre", de confrontos teatrais. A principal entidade da modalidade é "World Wrestling Entertainment".

