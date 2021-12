Condutor emblemático marca passeio por Ituberá

Não era difícil captar o sentimento do povo de Ituberá ao ver Seu Cícero caminhar pela reta final do revezamento da Tocha Olímpica na cidade, ontem. Tudo era falado em alto e bom som, ali mesmo. "Eu comprava picolé na mão dele quando era criança. Ele mesmo que fazia", dizia Renan Nascimento, 49 anos. "Ele é uma figura... Acorda a cidade toda tocando os hinos dos santos na casa dele em época de festa", comentava Juci Vieira, também de 49.

Assistir àquele senhor de 87 anos subir lentamente a ladeira em direção à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a matriz da cidade, era, para alguns ituberaenses, assistir a um pedaço da própria história no desfecho de um evento único como o Tour da Tocha.

Cícero dos Anjos é dono do bar mais antigo de Ituberá há 59 anos. O município tem 108. Por ser tão antigo, o bar - que não tem nome - é ponto de referência para as pessoas. O local era a rodoviária oficial da cidade até 30 anos atrás. Também é o único distribuidor do jornal A TARDE desde 1971.

Seu Cícero vendia as passagens do único ônibus que chegava e saía de Ituberá: "Quando cheguei aqui em 1985, vindo de Aracaju, desci na frente do bar. Foi o primeiro lugar que eu vi", contou Santana da Farmácia, bancário.

O bar faz jus ao estereótipo 'boteco'. Paredes amarelas descascando, estantes de madeira apinhadas de garrafas, um ventilador quebrado, um santo pendurado, placas com frases solenes - "Obrigado meu Deus por mais um dia" - e um gato sobre o balcão. Um gato de verdade, sem nome e que não acorda com barulho.

O bar não tem música, é quente, pequeno, o banheiro, artesanal, só tem uma privada - para homens e mulheres -, não serve tira-gostos e, segundo os clientes, a cerveja às vezes vem quente. Mas por que segue cheio? "Nos outros bares você bebe cerveja, refrigerante, pinga... Aqui, você bebe cerveja, refrigerante, pinga, cultura, história, amizade, piadas... Entendeu a diferença?", elucida Santana da Farmácia.

Família unida

Seu Cícero comanda o bar com seu irmão, Manoel dos Anjos, o Maneca, de 80 anos. Ambos nascidos e criados em Ituberá. O caçula de Cícero, Pedro, 53, juntou-se aos dois recentemente, porque Dona Maria, a esposa de Cícero, 76, teve um problema na coluna e parou de trabalhar. Eles são casados há 62 anos e têm quatro filhos.

Seu Cícero continua trabalhando aos 87 anos por dois motivos. "Primeiro porque eu gosto, deixa a mente ocupada. Segundo porque eu preciso, e muito. Com a minha aposentadoria ganho dois salários, e só de remédio gasto quase mil", conta. Ele tem problemas no coração. Mas nem tudo é trabalho: "Criei um bar naquela época porque dava dinheiro. Hoje é mais pelas amizades que mantenho, como você pode ver. Mas sou muito grato. Foi com o dinheiro daqui que criei meus quatro filhos".

"Ele ter conduzido a Tocha tem um significado muito grande para a população de Ituberá. A gente estava com ele. Ninguém vai deixar o bar fechar, porque é um patrimônio histórico e cultural", defende Nido Rocha, 51 anos.

Ituberá foi a terceira parada da Tocha ontem. Antes, passou por Itacaré e Camamu pela manhã. À tarde, foi a vez de Maraú, onde visitou Morro de São Paulo, e de Valença, à noite.

