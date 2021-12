Condenado por homicídio, goleiro Bruno pode disputar campeonato em 2020

Após ter rescindido contrato com o Poços de Caldas FC, o goleiro Bruno Fernandes pode integrar o elenco do Barbalha (CE) para a temporada de 2020. De acordo com informações iniciais, o clube cearense enviou pré-contrato para o goleiro, e já tem acordo verbal com o jogador.

Bruno foi condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do seu filho com a modelo. O atleta conseguiu progressão para o regime semiaberto e foi solto no dia 19 de julho de 2019

No entanto, a contratação do goleiro só será concretizada se houver liberação da Justiça, já que para ele atuar é necessário autorização da justiça em função do regime semiaberto.

O Barbalha irá disputara primeira divisão do Campeonato Cearense em 2020. O clube também conquistou vaga para a Copa do Brasil.

