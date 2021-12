Condenado por estupro, Robinho tem conversa divulgada: 'Não estou nem aí, a mulher estava bêbada'

Condenado a nove anos de prisão pelo Tribunal de Milão, em novembro de 2017, após ser acusado de participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa, em 2013, o atacante brasileiro Robinho, de 36 anos, atualmente no Santos, teve trechos de ligações falando sobre o suposto ato divulgados na manhã desta sexta-feira, 16.

Em conversa com o também brasileiro Ricardo Falco, o jogador falou sobre a situação pela qual foi condenada com base no artigo "609 bis" do código penal da Justiça italiana, o qual condena o ato de violência sexual forçado, seja por condição física inferior ou psíquica. Confira trechos do diálogo divulgados pelo site GE.

Ricardo Falco: "Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela."

Robinho: "O (NOME DE AMIGO 1) tenho certeza que gozou dentro dela."

Ricardo Falco: "Não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si."

Robinho: "Sim."

Com base nas conversas, obtidas através de escutas telefônicas e no carro do jogador, que na época atuava pelo Milan, a Justiça do país europeu entendeu que as falas do atleta e de Ricardo Falco são "auto acusatórias".

Segunda conversa

Em outras conversas com o músico Jairo Chagas, que estava presente na boate no dia do fato, Robinho negou ter realizado sexo com a mulher, e demonstrou estar despreocupado com as consequências do acontecimento.

"Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Olha, os caras estão na merda... Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Vi (NOME DE AMIGO 2), e os outros foderam ela, eles vão ter problemas, não eu... Lembro que os caras que pegaram ela foram (NOME DE AMIGO 1) e (NOME DE AMIGO 2).... Eram cinco em cima dela", disse o jogador.

Robinho: "A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa."

Jairo: "Mas você também transou com a mulher?"

Robinho: "Não, eu tentei. (NOME DE AMIGO 1), (NOME DE AMIGO 2), (NOME DE AMIGO 3)..."

Jairo: "Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela."

Robinho: "Isso não significa transar."

Caso

O crime pelo qual Robinho foi condenado teria ocorrido no dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sio Café, em Milão, onde o jogador residia. Além do jogador, outros cinco brasileiros são suspeitos de participação do caso.

