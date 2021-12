Concorrente da dupla Ba-Vi deve ter vida facilitada

Todo ano é o mesmo: basta um campeonato chegar ao momento decisivo que começam as teorias da conspiração. Para o azar dos baianos, as que surgem em 2014 vão de encontro aos anseios do Estado.

A principal delas, que foi tema de matérias da ESPN Brasil e do Diário Lance, é que o Atlético-PR poderia não oferecer resistência ao Palmeiras, que, se vencer, mandará Bahia e Vitória para a Segunda Divisão.

A rodada derradeira do Brasileirão, no próximo domingo, define quais clubes serão rebaixados. Entre o Alviverde, 39 pontos, o Rubro-negro, 38, e o Tricolor, 37, somente um escapará.

A falta de desejo do Atlético-PR em vencer seria oriunda de uma briga com o Vitória por causa do lateral Léo, da base do Leão e que jogou a Série A de 2013 emprestado ao Furacão.

Para Léo ser contratado em definitivo, o Atlético-PR teria de pagar R$ 1,5 milhão até 31 de dezembro. O Vitória, porém, preferiu vendê-lo ao Flamengo pela proposta de R$ 2 milhões.

O Atlético-PR, para não perder o jogador, depositou R$ 1,5 milhão na conta do clube baiano. O depósito, porém, só ocorreu em 5 de janeiro deste ano. Resultado: ficou sem o lateral, vendido ao Fla, e sem o dinheiro, que não foi devolvido.

Daí começaram a briga na Justiça e a animosidade dos rubro-negros paranaenses com os baianos. Fora que já existiria uma dívida do Vitória de cerca de R$ 400 mil com o Atlético-PR em função da compra do centroavante Dinei em 2012.

Há três meses, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Atlético-PR venceu o Leão por 2 a 0. Nas arquibancadas, a torcida curitibana fazia festa enquanto exibia uma faixa com os dizeres: "Vitória, cadê o dinheiro de Léo?".

Dúvida no ar

No clube, ninguém comenta o assunto. Porém, de acordo com reportagem do Lance, Mario Celso Petraglia, presidente do Atlético-PR, teria revelado a amigos o desejo de ver o Leão rebaixado.

Carlos Falcão, presidente do Vitória, refuta a possibilidade de derrota proposital. "Não creio que um presidente pense em manipular um resultado. Até porque sabe que está sujeito a sanções judiciais, inclusive criminais. Confio no Atlético-PR, em sua comissão técnica e jogadores, que saberão honrar suas profissões. As divergências com o clube estão sendo resolvidas na Justiça", disse.

A tendência é que o Atlético-PR escale reservas e juniores contra o Palmeiras. O argumento é que está projetando a próxima temporada e, por isso, precisa avaliar atletas para 2015.

"O argumento é bem plausível. Claudinei Oliveira (atual técnico do Atlético-PR) já está confirmado para 2015 e ainda não teve tempo de avaliar nem todo o elenco nem os garotos que estão subindo da base. O time de domingo estará mais fragilizado. Porém, existe a certeza que os jogadores vão para ganhar.

Petraglia ficou na bronca com a história do Léo, mas, pelo que conheço dos bastidores do Atlético-PR, ele não está nem aí para o resultado de domingo. Pode até ter preferência pela queda do Vitória, mas isso não será passado aos jogadores", comentou Fernando Rudnick, repórter que cobre o Atlético-PR pelo jornal Gazeta do Povo.

Contudo, as teorias não param. Marco Polo Del Nero, presidente eleito da CBF, é torcedor e conselheiro do Palmeiras. E o Bahia é um dos poucos clubes que lhe fazem oposição.

Em setembro, Fernando Schmidt, mandatário tricolor, declarou: "Sofremos perseguição da CBF. Temos que nos precaver com relação a isso. Ou você acha que as arbitragens não são escolhidas a dedo para prejudicar o Bahia?". Na terça-feira, 2, a diretoria do Bahia não quis se pronunciar sobre o tema.

adblock ativo