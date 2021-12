Competições de mountain bike são atrações do final de semana na Bahia

O feriado prolongado deste final de semana contará com muito esporte nos municípios baianos de Senhor do Bonfim e Caetité. Nos dias 16 e 17 serão realizados provas de mountain bike no local. As competições devem reunir mais de 300 ciclistas durante as provas.

O Desafio dos Tropeiros acontece em Senhor do Bonfim (distante 390 km de Salvador) e vai contar com a participação de mais de 100 ciclistas. A largada será no domingo, 17, a partir das 8h, na Praça do Congresso. A prova de MTB terá dois percursos: pró 56km e light 36 km.

Já em Caetité, no Centro-Sul baiano, será realizado o Desafio dos Gerais, que terá cerca de 200 atletas, que disputarão provas em três percursos: pró 60km, sport 48km e o light de 40km. A largada também será no domingo, na Praça Catedral, a partir das 8h, local onde serão instalados toda estrutura para a realização do evento, como recepção dos atletas, equipes, apoio e convidados.

No sábado, 16, nas duas cidades, serão realizados os congressos técnicos, a partir das 19h, nos locais onde acontecem as largadas.

Os desafios serão realizados pela Federação Bahiana de Ciclismo (FBC), com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

adblock ativo