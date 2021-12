Competição reúne atletas de Mahamudra em Buraquinho

A Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, será palco da 2ª edição do Challenge Mahamudra neste sábado, 24. A competição vai reunir 48 atletas, com idades entre 20 e 40 anos, que estão em diferentes níveis de aperfeiçoamento (do iniciante ao avançado).

Eles vão participar de uma corrida de 5 km, treinos com técnicas próprias do Mahamudra e disputa de stand up paddle. Os competidores serão divididos em 16 trios.

"Cada trio terá um atleta de nível avançado, um intermediário e outro iniciante, dando a oportunidade de agregar todos os alunos numa só competição", explica o Coach e coordenador do Mahamudra Vilas do Atlântico, Rodrigo Aprile.

O evento acontece entre 6 e 9 horas e o público terá acesso gratuito.

É uma oportunidade para conhecer esse método, que cresce no Brasil e no Mundo. A Mahamudra busca o desenvolvimento humano dos atletas. Para isso, tenta alcançar um equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

A modalidade reúne exercícios de ioga, artes marciais e cross fit.

