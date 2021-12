Competição de stand up padle e canoa agita praia de Inema

O clima havaiano tomou conta da praia de Inema, na Base Naval de Aratu, durante a segunda etapa do campeonato baiano de Stand Up Paddle (SUP), Paddleboard e Canoa Havaiana, realizado na manhã deste sábado, 25.

A II Taça SUPBA contou com categorias infantis, amadoras e profissionais. A organizadora do evento, Nicole Saback, se surpreendeu com a quantidade de inscritos na competição. “A adesão do evento foi uma surpresa pra mim e para outros integrantes da organização. Hoje nós recebemos 310 inscritos mais os acompanhantes de cada um”, disse.

Promessa nacional na categoria stand up, o estudante David Leão, 15, veio de Itacaré para evento. “Me preparei muito para essa competição”, comentou. Os praticantes de Surfski participaram da competição como categoria convidada.

Infantil

Outras dezenas de crianças também levantaram cedo para competir. Foi o caso da pequena Maria Júlia, 5. Confiante, ela esperava vencer a prova na modalidade Kids. “Eu gosto de competir e de ficar no mar”, contou.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

