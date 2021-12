Competição de Slackline começa neste sábado na Barra

A competição de Slackline (esporte de equilíbrio sobre fita elástica), começou na tarde deste sábado, 4, no Farol da Barra. O evento, promovido pela Cola-Cola, ocorrerá todos os finais de semana de abril, com a final programada para acontecer no dia 26 deste mês.

Nessa primeira edição, 14 atletas se inscreveram, sendo que apenas quatro deles continuarão na disputa (serão classificados dois competidores no sábado e dois no domingo).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local, aos sábados e domingos de abril, a partir das 10h, com início dos desafios sempre às 13h e término às 18h.

Para o competidor Eduardo Soares, 21, que treina há sete anos, o Slackline é um esporte que cresce na Bahia. "Veio para ficar. Tem muito a ver com surf e skate, que são esportes já difundidos aqui. Acho que o Slackline merece uma competição aqui", disse Soares.



História

O esporte surgiu nos EUA na década de 80. No Brasil só começou a ser praticado no final de 2009 e, em 2010, já tinha virado febre no Rio de Janeiro. Embora exista um centro de treinamento na Bahia, que funciona na praia da Paciência, Rio Vermelho, o esporte só começou a ser disputado este ano, segundo o juiz e organizador do evento desafio coca-cola de slackline, João Paulo.

Para se praticar é preciso muita habilidade, pois o Slackline exige, essencialmente, concentração e equilíbrio. Os atletas fazem movimentos que vão além do equilíbrio na corda bamba. Eles simulam manobras do surf e skate em alguns segundos e têm de fazer com precisão para não caírem da corda.

Interessados em conhecer e praticar o esporte podem contatar com o instrutor Marcos Vinícius por meio do telefone: 71 8820-6127.

