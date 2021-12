Companhia aérea se recusa a levar prancha de atleta baiana

Campeã baiana e brasileira no stand up paddle, a baiana Bárbara Brazil (mais conhecida como Babi) teve que deixar sua prancha na última quarta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando voltava para o País. A companhia aérea Delta Airlines se recusou a despachar o equipamento, alegando que o tamanho da prancha não comportava no porão do avião.

"Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Já viajei para outros países e nunca tive problemas", afirmou a atleta.

Depois de participar da maior prova de Sup Race do mundo, a BOP Califórnia 2014, Babi tentava embarcar com sua prancha oversized, de 12 pés e 6 polegadas. Segundo a surfista, outros atletas embarcaram sem constrangimentos por outras companhias aéreas.

"Vinícius Martins do Rio de Janeiro voltou com 2 pranchas e conseguiu despachá-las normalmente", disse Babi.

Por meio de seu perfil em uma rede social, ela manifestou o desejo de resgatar seu equipamento. "Estou na esperança de alguém que esteja vindo de Los Angeles para o Brasil possa trazer minha prancha, que se encontra na fábrica da HOBIE Califórnia", escreveu.







