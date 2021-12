Comitiva do Vitória vai participar do enterro de Arthur Maia em Maceió

Após o velório coletivo das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, na Arena Condá, os corpos das vítimas seguirão em translado para as cidades onde serão enterrados.

>> Corpo de ex-atleta do Bahia que morreu em voo será enterrado em Salvador

Neste domingo, 4, o presidente Raimundo Viana, assessores e um jogador do Vitória estarão indo para a cidade de Maceió, onde participarão do enterro do jogador Arthur Maia, ex-rubro negro. Lá, eles prestarão suas últimas homenagens.

Arthur foi revelado pelo time baiano em 2003 e permaneceu até 2010, onde se destacou e seguiu carreira para outros clubes, como Joinville, América de Natal, Flamengo, Kawasaki Frontale e, por último, Chapecoense.

Neste sábado, 3, corpos foram velados na Arena Condá (Foto: AFP)

