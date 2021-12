Comitê revela que exame constatou 3ª substância proibida usada por Anderson Silva

Anderson Silva foi flagrado pelo uso de dois esteroides anabolizantes (drostanolona e androsterona) em exame surpresa realizado dia 9 de janeiro. E a situação do lutador ficou ainda mais complicada nesta terça-feira à noite, quando foi anunciado que mais uma substância proibida (benzodiazepina, que inibe a ansiedade) foi detectada no exame do dia da última luta.

Dana White, presidente do UFC, dará uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e promete ser duro com o lutador brasileiro. "Não vou falar coisas boas", disse o dirigente da categoria, que admitiu ter ficado decepcionado com o ex-campeão dos médios pelo uso de doping antes da luta do dia 31 de janeiro, contra o norte-americano Nick Diaz.

O brasileiro venceu o duelo por pontos após cinco assaltos. Ele ficou 399 dias afastado das lutas por causa de uma fratura na perna direita sofrida em combate diante do norte-americano Chris Weidman. Com o caso de doping, Anderson não recebeu a bolsa de US$ 800 mil (R$ 2,2 milhões) e mais o bônus de US$ 200 mil (R$ 565 mil).

Além disso, o lutador foi retirado do reality show (TUF 4), organizado pelo UFC e pela TV Globo, no qual era o treinador de uma das equipes. A vitória sobre Nick Diaz foi cancelada.

Anderson Silva esteve representado pelo advogado Michael Allonso. O lutador brasileiro não compareceu à audiência da Comissão Atlética de Nevada, e dessa forma perdeu a chance de ser ouvido, de argumentar sobre o uso de substâncias proibidas.

Aos 39 anos, Anderson Silva poderá ser impedido de lutar por até duas temporadas. A punição poderá antecipar a aposentadoria de um dos atletas mais importantes do MMA.

