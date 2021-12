Comentarista se empolga com gol e mostra demais ao vivo

Uma comentarista esportiva do programa de TV italiano Diretta Stadio passou por um constrangimento ao vivo quando comemorava o gol marcado pelo Napoli na vitória (por 1 a 0) sobre a Roma, pelo campeonato local.

O jogo foi no domingo, 9. Marika Fruscio, torcedora do Napoli, ficou empolgada com o tento anotado por Calejon, aos 36 minutos do segundo tempo, e, de tanto pular no estúdio, um dos seios dela acabou saindo da blusa. Aflita, ela deu um grito e virou de costas.

Confira o vídeo:

Comentarista se empolga em jogo na Itália

adblock ativo