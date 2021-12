Comentarista é demitido após dormir em jogo do Real Madrid

Uma situação incomum aconteceu durante o jogo entre Real Madrid x Paris Saint-Germain, válido pela quarta rodada do Grupo A, na Liga dos Campeões da UEFA, na última terça-feira, 3. As informações são do UOL.

Comentarista cai no sono durante jogo da Liga dos Campeões

O comentarista Dong Lu, 46 anos, da TV chinesa LeTV, teve lindos sonhos no meio da transmissão. É isso que você leu, Dong Lu cochilou e roncou durante o jogo com craques internacionais como Cristiano Ronaldo. Dong Lu se justificou dizendo que teve que acordar muito cedo para fazer a transmissão do evento.

A situação foi tão constrangedora, que a LeTV não pensou duas vezes e demitiu o comentarista, que é um dos mais experientes da crônica esportiva chinesa. O fato repercurtiu bastante e torcedores ficaram revoltados com o episódio. Dong Lu disse que irá continuar a falar de futebol em um blog pessoal.

adblock ativo