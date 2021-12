Comemoração de gol com beijo lésbico suscita divergências no Equador

A comemoração de um gol com um apaixonado beijo entre duas jogadoras do mesmo time culminou na expulsão da equipe de um campeonato local no Equador.



O clube feminino de Guipúzcoa, uma equipe que se declarou abertamente lésbica, foi expulso da Liga La Floresta, depois que duas jogadoras se beijaram após marcar um gol, numa partida em 2009.



As atletas denunciaram o caso na Justiça equatoriana, que decidiu a seu favor, mas elas temem pôr em risco sua integridade se voltarem a jogar na competição.



"O juiz se pronunciou a favor da equipe Guipúzcoa, mas, na parte resolutiva, não mencionou nada da reparação de direitos nem sobre proteção. Entendemos que com essas condições ainda não podemos jogar", disse Karen Barba, a presidente do clube, em entrevista à Agência Efe.

