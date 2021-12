Começarei a trabalhar na Williams após Natal, diz Massa

Depois de encerrar sua trajetória na Ferrari neste domingo, no GP do Brasil de Fórmula 1, Felipe Massa já começa a pensar na sua futura equipe. Ansioso por um "recomeço" na carreira, o brasileiro vai se apresentar à Williams nas próximas semanas, mas só deve iniciar mesmo o trabalho após o Natal. Antes, vai participar da festa de Natal da Ferrari.

"Eu devo começar em dezembro, vou passar alguns dias lá [sede da equipe britânica, em Grove] antes da festa de Natal da Ferrari", revela o piloto. "E aí vou iniciar os trabalhos na Williams no próximo ano. Esse deve ser mais ou menos o meu cronograma", afirma.

Antes disso, o brasileiro deve aproveitar os próximos dias para descansar ao lado da família em São Paulo. A folga, porém, não deve ser muito longa porque Massa será requisitado pela nova equipe para a preparação do carro de 2014. O modelo do próximo ano será bem diferente do atual, em razão das inúmeras mudanças técnicas promovidas pela Fórmula 1.

Para Massa, o desafio será ainda maior porque ele terá a missão de liderar o time, papel que nunca chegou a assumir de forma oficial na Ferrari - nos últimos anos esteve sob a sombra do espanhol Fernando Alonso. "Estou muito motivado para o que vai vir no futuro", garante.

"Será uma nova experiência. Vou ter que me acostumar com uma nova cor, um carro diferente. Vou fazer tudo que puder para trazer a Williams de volta à briga", diz o brasileiro, que pilotará pela primeira vez na Fórmula 1 um carro sem o motor Ferrari.

