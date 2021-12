Começa venda de ingressos para Ba-Vi no Barradão

Começou nesta terça-feira, 26, a venda de ingressos para a partida de ida do clássico Ba-Vi, pelas finais do Campeonato Baiano - o duelo será realizado no domingo, 1º, às 16h, no Barradão. Os bilhetes estão sendo comercializados pela internet e nos pontos de venda [confira lista abaixo].

Os ingressos para o setor de arquibancada custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Já no setor de cadeiras, exclusivo para a torcida rubro-negra, o valor é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Os pontos de venda e a bilheteria do estádio só aceitam pagamento em dinheiro.

Já o Bahia deve anunciar nesta quarta, 27, quando e onde venderá sua carga de 10%. A prioridade deve ser dos sócios do clube.

