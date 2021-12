Começa nesta quinta-feira 9ª edição dos Jogos Mundiais

Começa nesta quinta-feira, 25, em Cali, capital do departamento do Vale de Cauca, a nona edição dos Jogos Mundiais. Segundo a Associação Internacional dos Jogos Mundiais, este ano, serão disputados 35 esportes não olímpicos, como patinação, caratê, rúgbi, esqui aquático e bilhar. Ao todo 3.495 atletas de 107 países participarão das competições, que terminam no dia 4 de agosto.

A cerimônia de abertura será realizada às 17h (19h no horário de Brasília) e terá a presença do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge. Cali é a primeira cidade latino-americana a receber os Jogos Mundiais e ganhou o direito de sediar o evento ao concorrer com Johanesburgo, na África do Sul, e São Petersburgo (Rússia).

Os Jogos Mundiais ocorrem a cada quatro anos, sempre com esportes que não fazem parte das Olimpíadas. Na oitava edição, em Kaoksiung (Taiwan, na China), em 2009, os campeões de medalhas foram os russos, com 18 ouros. A Itália veio em seguida (16), depois, a China (14), os Estados Unidos (13) e a França (11).

Na edição anterior, a Colômbia obteve quatro medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze. O Brasil conquistou um total de 16 medalhas, com três de ouro, duas de prata e três de bronze.

As maiores delegações de atletas são a da Colômbia, com 202 desportistas, a da França (149) e da Rússia (144). No lado brasileiro, um dos destaques é Marcel Sturmer, tricampeão dos Jogos Pan-Americanos e vice-campeão mundial na patinação artística.

