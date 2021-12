Com vitória sofrida, Fluminense leva título brasileiro

O Fluminense é o campeão do Campeonato Brasileiro 2010. Venceu neste domingo o Guarani de forma sofrida, por 1 a 0, com um gol de Emerson, e conquistou pela segunda vez o título nacional no Estádio do Engenhão, no Rio, encerrando um jejum de 26 anos na principal competição nacional. E coroou Muricy Ramalho como "Rei do Brasileirão" da era dos pontos corridos, com o seu quarto título da Série A em cinco anos.

Fluminense 1 x 0 Guarani

Fluminense - Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Júlio César (Washington) e Conca; Emerson e Fred (Fernando Bob). Técnico: Muricy Ramalho.

Guarani - Emerson; Guilherme (Pablo), Ailson e Aislan; Apodi, Fabiano, Maycon, Ronaldo e Paulinho e Márcio Careca; Reinaldo (Douglas). Técnico: Vágner Mancini.



Gol - Emerson, aos 16 minutos do segundo tempo.



Árbitro - Carlos Eugênio Símon (RS).



Cartões amarelos - Emerson, Mariano, Gum (Fluminense); Maycon, Ailson, Paulinho e Fabiano (Guarani).



Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).



Público: 35.527 pagantes.



Renda: R$ 2.859.450,00.

