Com virada, Brasil vence o Japão e vai à final

As nove vitórias em nove jogos deram ao Brasil todo o favoritismo contra o Japão para conquistar uma vaga na decisão do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. Mas o time comandado por José Roberto Guimarães precisou suar muito para bater na manhã deste sábado, 13, as anfitriãs por 3 sets a 2, numa virada histórica em Tóquio, para ter o direito de fazer com a Rússia a repetição da final de 2006, em que as europeias ficaram com o título. As parciais foram de 22/25, 33/35, 25/22, 25/22 e 15/11, em duas horas e três minutos de jogo.

