Com valor de até R$ 890, ingressos da Copa América estão à venda

Começa às 18h (horário de Brasilia) desta quinta-feira a primeira fase da venda de ingressos para a Copa América, que será realizada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. O valor dos bilhetes varia de R$ 120 a R$ 890 - os jogos na Arena Corinthians e do Grêmio terão ainda uma categoria com ingressos a R$ 60, já que os dois estádios possuem uma área sem cadeiras.

Os bilhetes mais caros serão os da final da competição, que acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os ingressos partem de R$ 260 e chegam a custar R$ 890 no setor mais caro. Em todas as categorias, segundo o Comitê Organizador Local (COL), haverá a opção de meia-entrada.

Nesta primeira fase, as vendas acontecerão exclusivamente pelo site copaamerica.com, e a única forma de pagamento será via cartão de crédito. À exceção dos jogos do Brasil, cabeça de chave no Grupo A, todos os demais jogos serão comprados "no escuro", já que o sorteio dos grupos será realizado apenas no próximo dia 24.

Ao todo, 228 mil ingressos serão colocados a venda a partir desta quinta. A segunda fase de vendas começará depois do sorteio. No total, a Copa América deste ano terá cerca de um milhão de entradas somando os seis estádios.

Cada pessoa terá direito a comprar até cinco ingressos, para sete jogos - ou seja, 35 ingressos. Os ingressos comprados pela internet começarão a ser entregues para residentes no Brasil a partir de março. À exceção serão os ingressos de meia-entrada, já que será necessário apresentar documentação que comprove o direito ao benefício. Nesse caso, os bilhetes deverão ser retirados em pontos fixos, que serão abertos até 60 dias antes do início da competição.

