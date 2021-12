Com uma lesão na coxa esquerda, Marta ainda não treina com bola

A atacante Marta, continua no trabalho de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Desde a semana passada, a principal jogadora da seleção brasileira, eleita pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), como a melhor do mundo, não tem participado de atividades com bola.

Marta permanece fazendo sessões de fisioterapia no hotel, onde a delegação está hospedada, na cidade de Portimão, no litoral Sul de Portugal. A zagueira Erika e a meia Luana, que também se recuperam de lesões, passam por trabalho fisioterápico, com preparação física.

Nesse domingo, 2, a seleção feminina realizou um treino na parte da manhã no Estádio Municipal de Portimão. O técnico Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) fez um treino coletivo esboçando a equipe para a disputa da Copa do Munda da França 2019.

Ao final do treino, a delegação brasileira presenteou o Portimonense Sporting Clube, que tem cedido o seu centro de treinamento para as atividades da seleção. O coordenador de Seleções Femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Aurélio Cunha, convidou as três principais jogadoras do Brasil em Copa do Mundo: Formiga, Marta e Cristiane, para que homenageassem o clube português com uma moldura com camisa da seleção brasileira, assassinadas por todos os membros da delegação.

adblock ativo