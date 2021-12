Com tríplice coroa, surfe feminino volta ao mapa nacional

Desde 2011 sem Campeonato Brasileiro, o surfe feminino pode voltar a ter um circuito nacional a partir do SeaFlowers Crown of Surfing, etapa do Praia do Forte Pro. A competição, que conta com o apoio do A TARDE e será realizada em Praia do Forte a partir do próximo dia 29, traz o destino turístico de volta ao calendário da World Surf League (WSL) após oito anos.

Segundo a surfista profissional Marina Weneck, idealizadora do SeaFlowers e uma das organizadoras do Praia do Forte Pro, a competição feminina será uma tríplice cora - ou seja, terá três etapas que vão gerar pontos para o ranking internacional e nacional. Apesar de o evento não ser grande o suficiente para ser chamado de circuito, Marina explica que a ideia é estimular a realização de mais etapas pelo país, para, assim, o surfe feminino voltar a ter um campeonato nacional.

"O objetivo é criar um calendário de surfe feminino no país. É uma motivação para as meninas que já estão surfando e as que querem começar a surfar profissionalmente. Nossa expectativa é que, uma vez o SeaFlowers dando certo, mais organizações e federações vão embarcar no projeto e, assim, poderemos ter um campeonato brasileiro", disse.

O Praia do Forte Pro - e, por consequência, o SeaFlowers Crown of Surfing - é um QS 1.500, que funciona como qualifying para o Circuito Mundial. Estão em jogo 1.500 pontos para o surfe masculino e feminino, que podem ser usados no ranking nacional e internacional. A premiação, no entanto, tem valores diferentes: enquanto o vencedor leva US$ 25 mil (aproximadamente R$ 87,5 mil), as mulheres competem por US$ 15 mil (aproximadamente R$ 52,5 mil).

Marina não comentou a diferença nos valores, mas disse que o esporte feminino é, culturalmente, menos valorizado. "Acho que essa generalização boba com as mulheres acontecem em todos os esportes, não somente no surfe. É algo que temos que superar, sim, mas não podemos deixar de explorar o lado bom de ser mulher. Podemos carregar mais na feminilidade, tirar vantagem disso. E mostrar que não estamos aqui para competir com homens", explicou.

Idealizador do Praia do Forte Pro, o ex-surfista baiano Felipe Freitas aponta que o descaso com o surfe feminino já dura quatro anos, quando aconteceu o último circuito nacional. Para ele, esse cenário dificulta a profissionalização de mulheres na modalidade e inibe a participação brasileira.

"Tivemos o último campeonato brasileiro de surfe feminino em 2012, quando foi a última edição do extinto Brasil Surfe Pro. Em 2013 e 2014 não tivemos campeonatos femininos nacionais. Em 2015 tiveram algumas etapas, houve um somatório dos pontos e foi lançado no ranking. O que propomos com o SeaFlowers não é a criação de um campeonato brasileiro, mas estimular que o circuito feminino volte a acontecer", afirmou Freitas.

"Hoje temos somente uma brasileira disputando o circuito feminino na íntegra, que é a Silvana Lima. Ela agora caiu da elite, está disputando o qualifying e vai voltar. Mas hoje, representando o Brasil, só temos ela. Você vê um número gigantesco de meninas começando a surfar, querendo se profissionalizar, e o que queremos é tornar possível que elas possam competir", completou.

