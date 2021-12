Com três gols de Adriano, Bahia goleia o ASA e fica mais perto da Série A

>> Participe da campanha do Bahia “Vamos subir, Esquadrão!”

O Bahia aproveitou o apoio dos 22.171 pagantes para ficar mais perto da Série A de 2011. Com três gols de Adriano, o Tricolor goleou o ASA por 5 a 1 neste sábado, 23, em Pituaçu, pela 31ª rodada da Série B. Ávine e Rodrigo Gral marcaram os outros gols do Esquadrão e Cleiton descontou para a equipe alagoana.



Com o resultado, o Bahia chegou aos 55 pontos, cinco à frente do quinto colocado, o Sport, e assumiu a terceira posição na classificação da Segundona. Agora, a equipe comandada por Márcio Araújo enfrenta o Paraná na próxima sexta-feira, 29, às 20h (horário do estado da Bahia), fora de casa, pela 32ª rodada da competição.

O jogo - Na primeira etapa, as duas equipes exploraram os contra-ataques e o ASA conseguiu criar jogadas perigosas em alguns momentos.



Aos seis minutos, o zagueiro Luizão errou no domínio de bola após cobrança de escanteio do ASA e Silvestre apareceu livre para finalizar de primeira, mas Fernando fez uma bela defesa e evitou o gol alagoano.



O Bahia teve que sair para o ataque e aproveitou os espaços da defesa alagoana. Com muita vontade no jogo, Jael quase marcou, aos 17, quando recebeu passe de Adriano na entrada da área. O atacante deu um belo drible no zagueiro e bateu colocado, mas a bola subiu e foi para fora.



Aos 38, o Bahia conseguiu marcar o gol após escanteio cobrado por Arílton. A bola foi afastada da área e, na sequência, Ávine invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro no canto esquerdo de Jorge Miguel.

Aos 22, o atacante apareceu em posição legal e marcou novamente, mas o bandeira assinalou impedimento e o árbitro confirmou. Em seguida, o jogador teve outra chance e marcou seu terceiro na partida, se tornando o artilheiro do Bahia na Série B, com 11 gols. Após belo cruzamento de Ávine, o camisa 9 apareceu livre na pequena área para escorar de cabeça, sem chances para o goleiro Adriano.



O ASA conseguiu descontar com Cleiton, que entrou no lugar de Jonas. O jogador aproveitou a saída de bola após o gol do Bahia e chutou do meio-campo. Fernando, desatento no lance, não conseguiu efetuar a defesa.



Com o resultado elástico, Márcio Araújo colocou Everton, Rodrigo Gral e Diego Corrêa nos lugares de Adriano, Jael e Ávine, respectivamente. No fim da partida, Diego sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rodrigo Gral bateu no meio do gol, com categoria, para definir a goleada.



Bahia 5x1 ASA



Estádio de Pituaçu



Bahia: Fernando; Arílton, Luizão, Nen e Ávine (Diego Corrêa); Fábio Bahia, Marcone, Hélder e Morais; Adriano (Everton) e Jael (Rodrigo Gral). Técnico: Márcio Araújo.

ASA-AL: Jorge Miguel; Maizena, Ewerton, Plínio e Jonas (Cleiton); Márcio Carioca (Rincón), Audálio, Didira e Rodriguinho (Medina); Magal e Silvestre. Técnico: Vica.



Gols: Ávine (aos 38 min do 1º tempo), Adriano (aos sete, 18 e 23 da 2ª etapa) e Rodrigo Gral (aos 47 min da 2ª etapa) para o Bahia. Cleiton (aos 24 da 2ª etapa) para o ASA.

Cartões amarelos: Márcio Carioca e Rincón (ASA);



Público: 22.171 pagantes

Renda: R$ 511.192,50



Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES)

Assistentes: Gelson Pimental Rodrigues (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES).

adblock ativo