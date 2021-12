Com três baianas, Seleção Brasileira feminina é convocada

Com o nome das baianas Formiga, Rafaelle e Fabiana, o técnico Vadão anunciou nesta segunda-feira, 16, a convocação de 20 jogadoras da Seleção Brasileira feminina para dois amistosos contra o Canadá, na casa do rival, nos dias 4 e 7 de junho. A lista é uma prévia dos Jogos Olímpicos do Rio, quando o elenco contará com 18 atletas.

Por se tratar de uma data Fifa, Vadão convocou força máxima, incluindo Marta, Debinha, Bia e Cristane, entre outras atletas que defendem clubes estrangeiros (Fabiana e Rafaelle, que jogam na China, entre elas). Chama atenção a convocação de cinco jogadoras do futebol chinês. São, por outro lado, apenas seis atletas da Seleção permanente.

Os dois amistosos contra o Canadá serão os dois últimos antes da convocação de Vadão para os Jogos Olímpicos do Rio. O primeiro jogo será em 4 de junho, em Toronto, enquanto o duelo de três dias depois vai acontecer em Ottawa.

adblock ativo