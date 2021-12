Com Towns e Embiid, NBA define nomes para jogo dos novatos do All-Star Weekend

A NBA definiu nesta quarta-feira, 25, os 20 jogadores que participarão do jogo dos novatos do All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas da liga. Dois dos maiores destaques da liga nos últimos meses, os pivôs Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, estarão de lados opostos na partida que acontecerá no dia 17 de fevereiro.

Pelo terceiro ano consecutivo, o jogo dos calouros exibirá o mesmo formato. Só são elegíveis jogadores que estejam no primeiro ou segundo ano da liga. E na partida, os norte-americanos duelarão com os estrangeiros.

Eleito por unanimidade o melhor calouro da temporada passada, Karl-Anthony Towns tem ascendência dominicana, mas nasceu nos Estados Unidos e, por isso, defenderá o time norte-americano. Já Joel Embiid, calouro que tem se firmado como um dos melhores pivôs da liga, atuará pela equipe dos estrangeiros, já que é nascido em Camarões, onde viveu até os 16 anos. Ele, aliás, só começou a jogar basquete aos 15 anos.

Mas Embiid não é o único destaque do time dos estrangeiros, que também conta com o letão Kristaps Porzingis, ala/pivô que está em seu segundo ano e se tornou uma das principais peças do New York Knicks. Outro destaque da equipe é o pivô sérvio Nikola Jokic, que tem conduzido o Denver Nuggets a uma bela arrancada nos últimos meses da NBA.

Do outro lado, o time norte-americano também conta com nomes importantes. Um deles é Devin Booker, ala/armador que é o principal nome do Phoenix Suns na atualidade. Pivô do Indiana Pacers, Myles Turner também está entre os selecionados para o jogo dos novatos.

Confira os selecionados para o jogo dos novatos do All-Star Weekend:

Time norte-americano: D'Angelo Russell (Los Angeles Lakers), Devin Booker (Phoenix Suns), Malcom Brogdon (Milwaukee Bucks), Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Jonathon Simmons (San Antonio Spurs), Marquese Chriss (Phoenix Suns), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) e Myles Turner (Indiana Pacers).

Time estrangeiro: Emmanuel Mudiay (Denver Nuggets), Buddy Hield (New Orleans Pelicans), Dante Exum (Utah Jazz), Jamal Murray (Denver Nuggets), Domantas Sabonis (Oklahoma City Thunder), Dario Saric (Philadelphia 76ers), Trey Lyles (Utah Jazz), Kristaps Porzingis (New York Knicks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

