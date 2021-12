Com tiros para cima, afegãos comemoram 1º título no futebol

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, recepcionou nesta quinta-feira a seleção afegã de futebol, em meio a um raro momento de felicidade nacional pela conquista da Copa da Federação de Futebol do Sul da Ásia, mas pediu à população que pare de dar tiros para o alto como forma de expressar alegria.

O Afeganistão venceu a Índia por 2 x 0 na noite de terça-feira, em Katmandu (Nepal), conquistando o primeiro título internacional da sua história no futebol.

A final deixou os afegãos grudados diante das TVs nas suas casas, em bares e em restaurantes, e depois do apito final dezenas de milhares de pessoas --a maioria homens, mas também algumas poucas famílias dentro de carros-- foram às ruas comemorar. "Zendabad Afghanistan!" (vida longa ao Afeganistão), gritava a multidão.

"Agora eu sei como é ficar orgulhoso, este é o momento mais feliz da minha vida", disse o torcedor Ahmadd Bashir, envolto na bandeira nacional. "Não tenho ideia do que faremos se algum dia ganharmos a Copa do Mundo."

Há três décadas o Afeganistão vive sucessivos conflitos, e a celebração após o título seria impensável quando o país estava sob o regime islâmico do Taliban, que proibia a música, a televisão e a maioria dos esportes. Naquele período, o estádio nacional de futebol era usado para execuções públicas.

"Nossos jovens provaram que temos capacidade de progredir e vencer", disse Karzai em nota. O presidente também publicou no Twitter uma foto em que aparece vendo o jogo no palácio.

Durante a noite, muitos torcedores fizeram disparos com fuzil AK-47, presentes em muitas casas, e até com metralhadoras, para comemorar. Testemunhas disseram que muitos dos que faziam isso eram policiais. Alguns moradores entraram em pânico, temendo um ataque do Taliban, e sirenes de alerta soaram em algumas embaixadas.

O Ministério do Interior e a agência nacional de inteligência inicialmente divulgaram nota felicitando a seleção nacional, mas depois soltaram outro comunicado pedindo aos torcedores que evitassem as celebrações com armas de fogo.

