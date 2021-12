Com time de reservas, Bahia perde para CSA na estreia do Nordestão

O Bahia perdeu por 2 a 1 em sua estreia no Campeonato do Nordeste nesta quarta-feira, 9, contra o CSA-AL. O time tricolor jogou com uma equipe reserva, formada por jogadores da base e contratados que não vinham sendo muito aproveitados na Série B. O comando do time ficou a cargo de João Marcelo, auxiliar-técnico de Renato Gaúcho e campeão brasileiro de 1988.

O desentrosamento do time ficou claro com o domínio da equipe alagoana. A torcida parecia prever o fraco desempenho do time tricolor e compareceu em pequeno número — menos de 3 mil torcedores.

Na segunda rodada do Campeonato do Nordeste, o Bahia enfrentará o América/RN, fora de casa, no Estádio Machadão, em jogo antecipado do dia 13 para o dia 12. A terceira partida do tricolor no torneio será o clássico Ba-Vi, dia 16, às 20h30, no Estádio de Pituaçu.

O jogo - O primeiro tempo começou como o prenúncio de um bom desempenho do time tricolor em sua estreia no Campeonato do Nordeste. Logo aos três minutos, Roberto fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para complementar de perna direita e abrir o placar em Pituaçu.

Após o gol, o Bahia se encolheu em campo. O CSA não se intimidou por sair atrás no confronto e conseguiu equilibrar a partida com um bom toque de bola e maior volume de jogo.

O time alagoano chegou ao empate em pouco tempo. Aos 11 minutos, o volante Serginho percebeu o posicionamento ruim do goleiro Rubens e chutou da intermediária, fazendo um golaço.

Encurralado em seu campo defensivo pelo CSA, o Bahia perdeu o domínio do meio de campo e via o clube alagoano chegar com facilidade em sua área. O primeiro tempo terminou com a superioridade do time de Alagoas.

O Bahia começou o segundo tempo de forma insinuante. Aos dez minutos, Cacá chutou rasteiro, no meio da zaga alagoana, que conseguiu desviar para a linha de fundo. Após a cobrança do escanteio, o time tricolor quase chegou ao segundo gol em cabeçada na pequena área.

O ímpeto tricolor foi caindo ao longo da etapa complementar, propiciando ao CSA retomar o comando da partida e as principais articulações do jogo.

Aos 40 minutos, Celso cruzou rasteiro, o zagueiro Átila furou e a bola sobrou para Alexsandro bater fraco. O goleiro Rubens chegou atrasado na bola e não conseguiu evitar o segundo gol alagoano. CSA 2 a 1.

No final da partida, o Bahia quase chegou ao empate em cobrança de falta de Bebeto, no canto superior esquerdo de Anderson, que conseguiu fazer a defesa e garantir a vitória do time de Alagoas.

