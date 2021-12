Com tempo nublado, carros da Stock Car desfilam em Salvador

A chuva que caiu no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, quase atrapalhou a carreata de carros da Stock Car, que ocorreu na tarde desta quarta-feira, 22, até o Farol da Barra, com presença dos pilotos baianos Diego Freitas e Patrick Gonçalves, do campeão da categoria em 2010, Max Wilson, além do piloto de testes Fabio Carbone.

Mas perto do horário previsto para o desfile (por volta das 14h30) a chuva deu trégua e abriu caminho para a demonstração dos pilotos, atraindo a atenção de curiosos, que registravam - com seus celulares - imagens e o ronco dos potentes motores das máquinas.

Mesmo correndo como azarões na prova da pista do CAB neste domingo, 26, os dois pilotos baianos não torcem para que a chuva apareça no momento da prova, marcada para às 09h30. "Que seja um dia bonito. Ano passado, treinei na chuva, então não saio no zero a zero. Pode ser legal neste sentido (da mudança de posições), mas pode atrapalhar o evento", declarou Diego Freitas, que pilota pela segunda vez em Salvador na Stock Car, este ano pela Bassani Racing.

"Pode até dar um tempero para a prova, mas prefiro com Sol. É muito arriscado para os pilotos. E eu quero pilotar no limite", disse o baiano Patrick Gonçalves, que apesar de já ter corrido na pista do CAB pela Mini Challenge (categoria extinta, que era disputada em paralelo a Stock Car), faz sua estreia em Salvador pilotando um carro da Stock Car (o piloto assinou com a equipe Carlos Alves no final de julho deste ano).

"Estava de bicicleta, agora estou de moto. Mas não é desculpa. Só vou saber no sábado onde posso chegar, a depender do posicionamento no meu treino. Vou dar o meu máximo. Mas ano que vem estarei bem melhor, as conversas já estão adiantadas para que continue em 2013".

