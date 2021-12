Com Teliana, Brasil define equipe para duelo na Fed Cup

A equipe brasileira que vai enfrentar a Suíça pelos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, está definida. Nesta quarta-feira, a capitã Carla Tiene anunciou a lista de convocadas e decidiu repetir a relação de jogadoras que conquistou o título do Zonal Americano I em Lambaré, no Paraguai.

Assim, o Brasil será defendido na série com a Suíça, marcada para os dias 19 e 20 de abril, em Catanduva, no interior paulista, por Teliana Pereira, Laura Pigossi, Gabriela Cé e Paula Gonçalves. O vencedor do confronto, disputado em quadras de saibro, se classifica para o Grupo Mundial II da Fed Cup de 2015.

"São as meninas que estão jogando mais, a vaga foi merecida. Todas tiveram um papel importante na equipe em fevereiro, por isso que a gente resolveu manter a mesma equipe. Tanto Brasil quanto Suíça têm as melhores jogadoras em bom momento. A confiança da Teliana é importante, ela cresce neste tipo de competição por equipes", disse Tiene.

Teliana, de 25 anos, é o principal nome da relação e a única Top 100 - é a número 92 do ranking da WTA. Ela já jogou 17 confrontos de Fed Cup e venceu 20 de suas 24 partidas na competição por equipes. Laura Pigossi, de 19 anos, ocupa atualmente o 263º lugar em simples e a 173ª colocação em duplas no ranking WTA. Ela já participou de quatro confrontos da Fed Cup e venceu três de quatro partidas, todas em duplas.

Gabriela Cé, de 21 anos, está na 282ª posição em simples e na 316ª em duplas. Ela esteve em dois confrontos da Fed Cup, ambos neste ano, e venceu as duas partidas jogadas nas duplas. Paula Gonçalves, de 23 anos, é a número 296 de simples e a 182 em duplas no ranking. Ela participou de oito confrontos da Fed Cup, com um total de nove partidas disputadas e vitórias em todas. Além das quatro tenistas escaladas para o confronto, o Brasil terá nos treinamentos em Catanduva a presença das tenistas Eduarda Piai e Julia Gomide.

A Suíça, capitaneada por Heinz Guenthardt, também definiu sua equipe e será representada por Belinda Bencic (91ª de simples e 397ª de duplas), Viktorija Golubic (161ª de simples e 237ª de duplas), Timea Baczinszky (165ª de simples e 222ª de duplas) e Amra Sadikovic (293ª de simples e 496ª de duplas).

A capitã do Brasil revelou surpresa com a ausência de Stefanie Voegele, a tenista número 1 da Suíça, mas alertou para as dificuldades que Bencic promete impor ao Brasil no confronto em Catanduva.

"A ausência da Voegele me surpreendeu, pois ela jogou a fase anterior. Mas mesmo ela não estando, a Suíça continua sendo uma equipe muito forte. Esta será a primeira vez que a Bencic vai jogar a Fed Cup tendo a responsabilidade de ser a número 1, contra a França ela não era a principal do time. Vamos torcer para que ela sinta essa pressão de ser a principal e não consiga jogar da forma como vem jogando", afirmou Tiene.

