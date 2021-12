Com tecnologia de ponta, bola do Baianão 2018 é apresentada

A nova bola do Campeonato Baiano 2018 foi apresentada pela Federação Baiana de Futebol (FBF), nesta quinta-feira, 23. Fornecida pela marca Penalty, a 'S11 Campo Pró' é inspirada no tema Psicotropical.

A bola conta com uma camada interna de Neogel, que a deixa mais macia e elástica. Ela tem forma e funcionalidade que buscam resultados de alta performance para os atletas em campo, com a tecnologia 'Precision'.

A tecnologia é inspirada na bola de golfe e tem cavidades produzidas a partir de um laminado especial, que reduzem a resistência ao ar. O resultado é uma bola mais precisa, que flutua menos e mantém sua trajetória oficial.

Além do modelo profissional, a S11 Campo Pró ganhará novas versões, voltadas para o público apreciador do tradicional 'baba'. A estreia no Baianão será no dia 21 de janeiro, na rodada de abertura.

