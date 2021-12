Com supervantagem, Jequié decide em casa vaga na elite

Jequié e PFC-Cajazeiras decidem neste domingo, 9, às 10h (com transmissão da TVE), o Campeonato Baiano da 2ª Divisão. Além do mando de campo no estádio Waldomiro Borges, o time do interior tem a grande vantagem de poder perder por até 3 gols de diferença, que será campeão e único classificado à elite do Baianão de 2018. No duelo de ida, em Pituaçu: 4 a 1 para os visitantes.

Para o time da capital, só é possível erguer a taça goleando os donos da casa (que têm ainda a vantagem do empate por ter feito melhor campanha) por quatro gols de diferença. A missão já é dada como impossível pelo torcedor local, mas sem entrar na euforia de sua torcida, o presidente do Jequié, Juarez Sampaio Bolinha, prega toda cautela em campo. "A vantagem é grande, mas não se pode descuidar. Só sai o campeão quando a partida terminar", alertou.

Apelidado de Lobo-guará, o Cajazeiras aposta em uma virada para cima do Jipão. "Foi jogo atípico a goleada de 4 a 1 em uma final. A equipe deles é excelente, mas o Cajazeiras tem condições de reverter", acredita o técnico Wagner Dias, que passou a semana reforçando a parte psicológica dos atletas. "Precisamos do gol no início e ter equilíbrio emocional".

Como incentivo pelo título, a diretoria prometeu uma premiação em dinheiro, segundo Wagner Dias. Já o time do interior nega premiação ou que a festa pelo título tenha sido organizada com antecedência. "A prefeitura preparou alguma comemoração para o caso de confirmar a vaga na 1ª Divisão. Da nossa parte, não preparamos nada, até porque o clube não tem recursos", disse Bolinha, que dirige a equipe desde 2014.

Histórico

Caçula entre as equipes baianas, o PFC-Cajazeiras existe desde 2014 e nunca disputou a elite. Rebaixado em 1997, última vez em que esteve na Série A, o Jequié vive a expectativa de voltar a competir entre as principais equipes da Bahia no ano que vem.

Em busca da vaga na elite, o Jipão espera lotar todos os 3.046 lugares do seu estádio. Confiante no apoio da torcida, a equipe do interior aumentou de R$ 20 para R$ 30 os ingressos para a final. Os donos da casa entram em campo com a equipe completa, enquanto os visitantes tinham dúvida da escalação do atacante Lucivaldo. Durante a semana, ele se recuperava de uma contratura muscular sendo dúvida na equipe.

