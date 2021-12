Com Souza e Júnior fora, Rafael e Ciro concorrem a vaga no ataque do Bahia

Até Mano Menezes já constatou: “Se for pra chamar quem está fazendo gol, o ataque da Seleção tinha que ser Souza e Neto Baiano”. Pois é. O Caveirão, segundo maior artilheiro do Brasil, tem se destacado tanto que o técnico do time canarinho já está de olho.



Dos 51 gols que o Bahia marcou na temporada, Souza fez 19. Ou seja, ele é autor de 37% dos tentos do Esquadrão. Depois de registrar estes números, hora de o torcedor tricolor encarar a realidade: o xodó ficará pelo menos três semanas de fora por conta de um estiramento de grau dois na coxa direita.



Assim, ele perderá os duelos contra Serrano (domingo), Juazeirense (4/4), Bahia de Feira (8/4) e Remo (11/4, em Belém, pela Copa do Brasil).



Pensando só no jogo de depois de amanhã, em Pituaçu, diante do Índio Mongoió, a situação se agrava com o provável desfalque do substituto imediato, Júnior. Na última quarta, foi diagnosticado estiramento de grau um na sua coxa esquerda e, a princípio, o período de reabilitação seria de cinco dias, embora os médicos ainda não descartem sua participação no domingo.



Caso se confirme a ausência do Diabo Loiro, Falcão passa a ter apenas duas opções para vestir a 9: o garoto Rafael, que sentou no banco no último confronto, com o Feirense, e Ciro, recuperado de uma tendinite.

