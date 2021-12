Com sequência ruim, Vitória joga para quebrar tabus em SP

O time do Vitória enfrenta a equipe do Franca na noite desta quinta-feira, 17, no Ginásio Pedrocão, às 19h (horário da Bahia). A partida, que é válida pela 12ª rodada do NBB, pode selar a quebra de dois tabus para o Rubro-Negro.

O primeiro deles é vencer fora de casa. A equipe baiana ainda não conseguiu conquistar nenhum triunfo fora de Salvador. O segundo, é que o Vitória ainda não venceu nenhuma equipe paulista nesta competição. Liga Sorocabana, Pauistano, Rio Claro, Bauru, São José e Mogi foram as equipes que o Leão enfrentou e saiu derrotado.

O adversário do Vitória na noite desta terça vem de duas derrotas em casa, para Mogi e Basquete Cearense. O time já foi definido pelo técnico Régis Marrelli e entra em quadra com Kojo (armador), Jason Smith (ala-armador), Alvaro Calvo (ala-pivô), Feliz (pivô) e Renan (pivô).

