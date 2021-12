Com seleção renovada, Argentina empurra favoritismo para o Brasil

De mansinho. É assim que a Argentina pretende ser campeã da Copa América em solo brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, 12, os hermanos tiveram o primeiro contato com a imprensa, em Salvador, e aproveitaram a oportunidade para apontar o Brasil como favorito ao título da competição.

"O Campeão é apenas um, e o favorito, pelo local e pelos jogadores que tem, é o Brasil", afirmou o meia Rodrigo De Paul, que atua pela Udinese, da Itália.

A Argentina chega ao Brasil com uma equipe renovada. São apenas nove jogadores remanescentes do grupo que disputou a Copa da Rússia, ano passado. De Paul, que não estava no Mundial, é um dos atletas que vai estrear pela seleção em uma competição oficial.

Na entrevista coletiva desta manhã, ele comentou sobre o clima no grupo que veio ao Brasil para tentar encerrar o jejum de 26 anos sem títulos. "Temos que trabalhar o dia a dia e aproveitar cada oportunidade. Daremos o máximo para viver o hoje e desfrutar isto, com a responsabilidade que te dá a camisa da Argentina", comentou.

Apesar de ser uma equipe com muitas caras novas, a principal esperança de vitórias segue sendo Lionel Messi. "Nós temos o melhor jogador do mundo e vamos ajudá-lo. Temos que ir passo a passo. Se fizermos isto, podemos sonhar", projetou De Paul.

