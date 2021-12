Com retorno de Alan Ruschel, Chapecoense enfrenta Barcelona no Camp Nou

O Barcelona disputa nesta segunda-feira, 7, o Troféu Joan Gamper, amistoso para apresentar o elenco à torcida. Nesta temporada, o jogo tradicional e festivo será também um gesto de solidariedade. O clube catalão convidou a Chapecoense como forma de homenagem e ajuda na reconstrução da equipe brasileira, que sofreu acidente aéreo na viagem à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana diante do Atlético Nacional em 2016. Foram 71 vítimas. A partida no Camp Nou será às 15h30 (horário de Brasília).

O confronto, sem Neymar, agora no Paris Saint-Germain, também será um brinde à vida, de Alan Ruschel, por exemplo, sobrevivente daquele voo da LaMia. Ele faz sua reestreia com a camisa da Chapecoense. "Estou feliz por estar realizando meu sonho pela segunda vez. A primeira foi quando me tornei atleta profissional. Agora, estar voltando é um novo sonho", disse.

É ainda a primeira partida na Europa da Chapecoense, que terá uniforme especial. Os jogadores vestirão uma camisa branca com 73 estrelas, em alusão ao ano de fundação do clube - 1973. No desembarque e nos treinos na Espanha, os jogadores já sentiram que o duelo será especial.

"É mais um capítulo na história do nosso clube, um jogo muito importante, um momento único e mágico. É um sonho enfrentar uma equipe como o Barcelona, haverá homenagens", disse o meia Neném, que participou de todos os acessos da Chapecoense da Série D para a Série A e da campanha do título da Sul-Americana, outorgado pela Conmebol, no ano passado.

Para o lateral Apodi, que chegou a atuar na Rússia e México, é a oportunidade de jogar contra o Barcelona pela primeira vez. "É um privilégio, pois os jogadores brasileiros que não atuam na Europa não têm essa chance. Vamos procurar fazer o nosso melhor e representar bem a Chapecoense", disse.

Depois do confronto, o time brasileiro disputará amistosos com Lyon e Roma e vai ao Japão para partida com o Urawa Red Diamonds, pela Copa Suruga. A agenda exigiu esforço logístico do clube, que disputava a quarta divisão em 2007. Neste domingo, uma equipe mista perdeu para o Coritiba pelo Brasileirão por 2 a 0. Para não deixar de lado o torneio nacional, prioridade do ano, a delegação se dividiu. O primeiro grupo, de 15 jogadores, chegou sábado à Espanha. O resto desembarca nesta segunda-feira.

Um dos jogadores da Chapecoense vai dividir os holofotes com Messi e Suárez. Alan Ruschel é um dos seis sobreviventes do acidente aéreo. Ele retorna para o primeiro jogo oficial oito meses após a tragédia. Também estão na delegação os outros dois atletas sobreviventes: o zagueiro Neto, que só voltará o ano que vem, e o goleiro Follmann, que teve a perna amputada.

"Não vou jogar só por mim. Vou jogar pelos meus amigos que não estão mais aqui. Pelo meu parceiro Follmann e Neto. Pela minha família, pelos outros. E por todos aqueles que oraram por mim. Através de mim, muitas pessoas vão estar realizando um sonho de enfrentar o Barcelona", afirmou Ruschel. "A gente tem de agradecer ao Barcelona pelo que está fazendo por nós", concluiu.

