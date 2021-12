Com Renato, Flamengo tem formação ofensiva contra o Bahia

O técnico Dorival Júnior promoveu mudanças no treino do Flamengo desta quarta-feira pela manhã, visando o jogo de quinta, diante do Bahia, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O setor que mais sofreu alterações foi o meio de campo, que teve Renato, recuperado recentemente de uma artroscopia no joelho direito, como titular. Pior para o paraguaio Cáceres, que perdeu a vaga na equipe e treinou entre os reservas.

Cáceres ficou de fora do clássico diante do Fluminense, no último domingo, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e foi substituído por Amaral. Renato entrou no segundo tempo daquela partida, justamente no lugar do volante, mas agora, em melhores condições físicas, dá indícios de que já pode voltar a atuar por 90 minutos.

Desta forma, Dorival escalou um Flamengo mais ofensivo, sem um volante marcador. Ibson foi o homem mais recuado no meio de campo durante o treinamento, com Renato pela esquerda, Cléber Santana pela direita, e Leonardo Moura centralizado mais à frente, formando um losango.

As outras duas mudanças na equipe aconteceram por necessidade. Suspensos, o lateral Ramon e o atacante Vágner Love estão fora da partida desta quinta e deram lugar, respectivamente, a Magal e Hernane. Assim, Hernane, que esteve próximo de deixar o clube recentemente, ganha mais uma chance de mostrar serviço e deixa o garoto Adryan no banco.

Com estas alterações, Dorival Júnior deve confirmar o Flamengo para encarar o Bahia com: Felipe; Wellington Silva, Frauches, González e Magal; Renato Abreu, Ibson, Cléber Santana e Leonardo Moura; Liedson e Hernane.

