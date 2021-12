Com recorde e mudanças, Copa SP inaugura calendário

Principal competição das categorias de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje, com apenas duas partidas, ambas pelo Grupo 7, realizado em Araraquara: Ferroviária x Villa Nova-MG, às 17h45, e Palmeiras x Paranoá-DF, às 20 horas (horários da Bahia).

A exemplo do que ocorreu em, 2016, a Copa São Paulo contará com sete fases. Na primeira, os 120 times serão distribuídos em 30 grupos de quatro clubes cada. Avançam os dois primeiros de cada chave. A partir da segunda fase, as disputas serão sempre em duelos eliminatórios, com jogo único até a decisão, agendada para 25 de janeiro, como já é tradição, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Recorde e mudanças

O torneio, que inaugura o calendário nacional de 2017, terá recorde de clubes competindo, em sua 48ª edição. Ao todo, serão 120 clubes divididos em 30 grupos – superando o recorde de 2016 de 112 times divididos em 28 grupos – na primeira fase.

Este aumento no número de participantes trouxe consigo a necessidade de uma reformulação no regulamento da competição. A principal mudança está no número de substituições por partida. Ao invés das três substituições tradicionais da modalidade, durante a Copinha cada treinador poderá fazer até seis trocas na formação de sua equipe.

Com a mudança na regra de substituições, a Federação atende a uma sugestão dos coordenadores das categorias de base da instituição e do MFFB (Movimento de Formação do Futebol Brasileiro) para permitir que mais atletas ganhem visibilidade e possam ser avaliados durante a competição. No entanto, para que o tempo de bola parada não seja afetado, as seis trocas deverão ser feitas em, no máximo, três oportunidades – dois atletas de cada vez, por exemplo.

Baianos

Nesta edição, quatro times baianos representarão o estado na Copa São Paulo. Por terem sido os três primeiros colocados do Campeonato Baiano Sub-20, Bahia, Vitória e Vitória da Conquista já haviam garantido sua participação. O Atlético de Alagoinhas (5º) ficou com a vaga da Juazeirense (4ª), que optou por não jogar a competição.

O primeiro baiano a estrear será o Vitória da Conquista, que encara o Joinville, amanhã, às 15h. No Grupo 11, que ainda conta com o Paulista e o RB Brasil, os jogos do Bode nesta fase serão na cidade de Jundiaí.

O Vitória entra em campo ao mesmo tempo do Conquista, quando pega o Atlético-GO. O Leão está no Grupo 12, com sede em Atibaia, que conta com o time da cidade e o ABC. O Atlético de Alagoinhas, presente no Grupo 5 com Marília, América-MG e Ponte Preta, estreia pouco depois, às 18h, contra o Marília.

Já o Bahia, que está no Grupo 21 com o Trindade-GO –seu adversário da estreia, na quinta, às 15h –, São Bernardo-SP e Fast-AM.

>> As tabelas dos baianos na 1ª fase

Atlético de Alagoinhas (Grupo 5)

• 1ª rodada (AMANHÃ)

18h – Marília-SP

• 2ª rodada (QUINTA)

20h – América-MG

• 3ª rodada (SÁBADO)

16h – Ponte Preta

Vitória da Conquista (Grupo 11)

• 1ª rodada (AMANHÃ)

15h – Joinville-SC

• 2ª rodada (QUINTA)

13h – Paulista-SP

• 3ª rodada (SÁBADO)

13h – Red Bull-SP

Vitória

(Grupo 12)

• 1ª rodada (AMANHÃ)

15h – Atlético-GO

• 2ª rodada (QUINTA)

15h – ABC-RN

• 3ª rodada (SÁBADO)

15h – Atibaia-SP

Bahia

(Grupo 21)

• 1ª rodada (QUARTA)

15h – Trindade-GO

• 2ª rodada (SEXTA)

20h – Fast-AM

• 3ª rodada (DOMINGO)

17h – São Bernardo-SP

