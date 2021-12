Com quatro times baianos, Copa São Paulo começa nesta terça

A 49ª edição da Copa São Paulo de Juniores começa nesta terça-feira, 2, com seis jogos – nenhum deles com representantes baianos, que só entram em campo a partir desta quarta, 3.

A primeira fase é marcada pela forte presença das equipes paulistas. Único dos grandes clubes que ainda não conquistou nenhum título, o Palmeiras vai estar em campo, assim como o Santos, que tenta acabar com um jejum de quatro anos sem vencer.

Além de Palmeiras e Santos, entram em campo os paulistas Novorizontino, Taubaté, Água Santa e Juventus, que encara logo o Vasco. O cruzmaltino venceu a Copinha em 1992.

A primeira rodada continua amanhã com mais 42 jogos, contando com o a estreia do São Paulo diante do Cruzeiro-DF. Atual campeão e maior detentor de títulos da Copinha (10), o Corinthians enfrenta o Corumbaense-MS nesta quinta-feira, quando acontecem outras 16 partidas.

Pela melhor campanha

Após um final de 2017 de conquistas importantes – o bicampeonato da Copa do Nordeste Sub-20, estaduais Sub-20, Sub-17 e Sub-15, e a Supercopa Natal Sub-17 – a base do Vitória entra em campo amanhã, contra o Atibaia-SP, às 15h, atrás do título inédito.

De acordo com o coordenador das divisões de base, Carlos Anunciação, o clima é o melhor possível entre os jogadores. A expectativa também é alta: superar a melhor campanha do clube, o terceiro lugar conquistado em 1993.

"Temos o objetivo de quebrar esse tabu para conseguir melhorar essa sequência de bons resultados para a base", disse o coordenador.

Na mesma época, o Rubro-Negro revelou nomes como Alex Alves, Dida e Vampeta e conquistou o melhor resultado no Campeonato Brasileiro, com o vice-campeonato.

"Essa é a única competição da base que a gente não conseguiu vencer. Copa do Brasil Sub 20, Sub 17, Copa Nike, todas essas a gente já carimbou um título", elencou.

Carlos confirmou que o time é o mesmo que disputou o Nordestão Sub-20, com algumas substituições. E ele disse que esta é uma boa oportunidade para testar os jogadores visando o profissional – o próprio presidente Ricardo David acompanhou alguns treinamentos e manifestou interesse em 'subir' atletas.

"A gente pretende fazer uma bela campanha e, quem sabe, colocar alguns garotos que vem se destacando. Como Ironildo, Luan, Hebert, Cedric... Atletas que têm um bom histórico desde o juvenil em competições nacionais", lembrou.

