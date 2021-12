Com punições e protestos, Bottas vence GP da Áustria no retorno da Fórmula 1

Nove abandonos, punições e protesto antirracista. Assim foi iniciada a temporada 2020 da Fórmula 1, com o Grande Prêmio (GP) da Áustria, vencido pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, neste domingo, 5.

Com um protesto em homenagem ao norte-americano George Floyd, morto por um policial branco, em Minneapolis, Estados Unidos, o GP da Áustria iniciou com 14 dos pilotos participantes ajoelhados. Os pilotos Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc e Kimi Raikkonen não participaram da manifestação, permanecendo de pé.

Após a corrida, o piloto vencedor elogiou Lewis Hamiltom, companheiro de equipe que acabou punido com o acréscimo de 5 segundo ao tempo de corrida após um toque do piloto Alexander Albon, da Toro Rosso, ficando na quarta posição. "Lewis foi muito rápido hoje, mas eu consegui manter as coisas juntas. Não há melhor maneira de começar a temporada", disse o finlandês.

Atrás do vencedor, o podio foi completado por Charles Lercec, da Ferrari, e Lando Norris, da Mc Laren. Com a batida, Hamilton fez a sua pior estreia na categoria desde 2014, quando o britânico abandonou o Grande Prêmio da Austrália.

